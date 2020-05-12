Marmaris'te parklar çocukları bekliyor

Marmaris Belediyesi de parkları dezenfekte ederek çocuklar için hazırladı. Haftalardır sokağa çıkma kısıtlamasıyla evde kalan 20 yaş altı 2 grup halinde yarın ve cuma günü yeniden sokakla buluşacak. 0-14 yaş grubu 13 Mayıs Çarşamba günü, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesinde dışarı çıkabilirken, 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkacak.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan çocuk parkları da söz konusu günlerde ve saatlerde hizmet verecek. Marmaris Belediyesi'ne ait İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı, Burunucu Macera Parkı – adrenalin bölümü hariç - başta olmak üzere tüm parklar yarın küçük misafirlerini bekliyor olacak.

Bu kapsamda Marmaris Belediyesi uzun bir aradan sonra sokağa çıkacak olan çocuklar için parklarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. İlçede bulunan tüm çocuk parkları özel karışımlı dezenfektan ile temizlenerek, çocuklar için hazır hale getirildi.