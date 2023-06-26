Marmaris'te patili dostlar festivalde buluştu

Marmaris'te düzenlenen 11. Pati Festivali birbirinden güzel etkinliklerle hafta sonuna renk kattı.

Marmaris Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen MAHAYKO 11. Pati Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Hafta sonu iki gün süren festivalde canlı müzik performansları, çocuk korosu konserleri, dans ve folklor gösterileri yapıldı. Birbirinden renkli stantların kurulduğu 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndaki festivalde ayrıca 21 köpeğin katıldığı Pati Stil Yarışması da düzenlendi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Belediye Meclis Üyesi Hasan Yaylalı, MAHAYKO (Marmaris Hayvanları Koruma Derneği) Başkanı Özlem Pınar Onur'ın jüri üyeliği yaptığı yarışmada birbirinden güzel köpekler podyumda boy gösterdi.

Marmaris'in tüm canlıların yaşam hakkının olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Özellikle sokak hayvanlarına karşı farkındalık oluşturmak için bu festivale destek verdik. Bir kez daha sesleniyoruz; satın almayın sahiplenin" dedi.

Öte yandan festivalde Marmaris Belediyesi'nin geçen hafta hizmete aldığı mama üretim tesislerinde üretilen mamalar da festivalde sergilendi. Mamaların beğenilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Oktay, "Can dostlarımız için çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.