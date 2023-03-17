İhlas Haber Ajansı

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Marmaris'te pazar yeri esnafı denetlendi

Zabıta Müdürlüğü ekipleri merkez pazaryerindeki tezgahlar ile halde yer alan manav, kasap, balıkçı gibi işyerlerini denetledi.



Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlıklı şartlarda gıda tüketmelerini sağlamak ve gıda güvenliğini arttırmak amacıyla Perşembe pazarında ve halde denetimler gerçekleştirdi. Binlerce kişinin alışveriş yaptığı pazarındaki tezgahları tek tek gezen zabıta çalışanları, fiyat etiketlerini ve yürüyüş yollarındaki işgaliyeleri kontrol etti. Ardından manav, balıkçı ve kasapları dolaşan ekipler bu noktalarda da fiyat etiketlerini denetledi. Yapılan denetimlerde esnaf bilgilendirilirken, etiketleri eksik olan esnaflar da etiketleri tamamlamaları yönünde uyarıldı. Özellikle kasaplarda bağlı bulunduğu odadan onaylı fiyat tarifeleri de kontrol edildi. Denetimler önümüzdeki günlerde diğer pazaryerlerinde de devam edecek.

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