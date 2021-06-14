Marmaris'te plaja helikopter indi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir helikopter sahildekilerin şaşkın bakışları arasında plaja indi.

Marmaris ilçesindeki Kumlubük Plajına, insanların denize girdiği ve güneşlendiği esnada bir helikopter indi. Helikopterin plaja indiği anlar, cep telefonuyla kayda alınarak, sosyal medyada paylaşıldı. Helikopterdeki kişilerin bölgedeki bir otele yemek için geldiği iddia edildi.

TC-HBR kuyruk numaralı helikopterin Şubat 2020 tarihinde VAV Teknoloji Bilim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satıldığı belirtildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerden sonra Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Genel Müdürlüğümüzce yapılan incelemede söz konusu koordinatın plaj bölgesine yaklaşık olarak 5 NM (9.5 km) mesafede bulunduğu tespit edilmiştir. Uçuş Planı çekilirken işletmeler tarafından söz konusu genelgede yer alan tüm gerekli prosedürler uygulamış kabul edilir ve tanımlı alanlar dışında kalan alanlarda uçuş planına 'ZZZZ' doldurularak koordinat yazılır ve uçuş planı ilgili brifing ofisi tarafından kabul edilir. Bu bağlamda, tanımsız alanlara iniş/kalkış yapılması işletme ve sorumluluğunda olmakla birlikte olayın özelinde uçuş planında belirtilen koordinat ile iniş yapılan alan arasındaki farkın açıklanması amacıyla ilgili işletme ve pilot açıklamaları talep edilecektir. Söz konusu açıklamalar ve eldeki veriler kapsamında SHY-1 ve SHY-6C Yönetmelikleri kapsamında komisyon kurularak gerekli değerlendirmelerin yapılacağı ve bu değerlendirme kapsamında gerekli görülmesi halinde işletme ve pilot nezdinde idari işlem tesis edilecektir" denildi.