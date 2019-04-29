Marmaris'te plajlar hareketlendi

Termometrenin 26 dereceyi gösterdiği Marmaris'te, yerli ve yabancı turistler soluğu plajlarda aldı.

Marmaris'te güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler soluğu plajlarda aldı. Termometrenin 26 derece gösterdiği ilçede, deniz suyu sıcaklığı 18 derece olarak ölçüldü. Kent merkezinde bulunan halk plajını dolduran turistlerden bazıları güneşlenirken bazıları ise Körfezin mavi sularında kulaç attı. Kimi turistler de denizde yapılan aktivitelere katılarak stres attı.

Güzel havanın tadını çıkardıklarını belirten Türkeş Doğru, “Marmaris'e tatile geldik. Deniz güzel hava güzel. Hava biraz serin ama tam yüzülecek hava. İlçeye Denizli'den geldiğini belirten Kürşat Yalabık ise, “Marmaris'in tam mevsimi, güzel bir yer, tavsiye edilebilecek bir yer. Deniz güzel, tam girilebilecek bir sıcaklığı var. Buraya ilk gelişim değil, her yıl buraya geliyorum” dedi.