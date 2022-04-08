İhlas Haber Ajansı

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Marmaris'te Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü törenler ile kutlandı

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177.

Yıl dönümü ve 4-10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri Marmaris'te gerçekleştirildi.



Sabah saat 11.30 başlayan törende Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız Atatürk anıtına çelenk sundu. Çelenk sunumundan sonra Mustafa Kemal Atatürk ve Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile tören sona erdi.


Marmaris İlçe Emniyet Müdür V. Oktay Kapsız İlçe Emniyet merkezinde protokol ve anaokulundan gelen minik ziyaretçilerini kabul etti.


Polisler Türk Bayrakları ve marşlar eşliğinde tüm Marmaris sokaklarında kortej yaparak haftalarını kutladı.

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