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Marmaris'te polis yeni yıl öncesi denetimlerini arttırdı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yeni yıl öncesi emniyet güçleri sahte içki ve uyuşturucuya karşı denetimlerini arttırdı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yeni yıl öncesi emniyet güçleri sahte içki ve uyuşturucuya karşı denetimlerini arttırdı.


Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, Marmaris'in Uzunyalı Mevkii'nde yasadışı içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kış sezonu kapalı olan otele düzenlenen operasyonda zemin kattaki erzak deposunda farklı markalara etiketlenmiş 1320 şişe sahte içki ele geçirdi. İçkiyi otel ve eğlence mekanı işletmecilerine sattığı belirlenen 36 yaşındaki şüpheli F. M 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gözaltına alındı. Sahte olduğu belirlenen alkollü içkiler Marmaris İlçe Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne imha edilmek üzere teslim edildi.

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