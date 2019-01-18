Marmaris'te ritim şov

Yüksel Bağcı Ritim Perküsyon Şov Grubu Marmaris'te sahne aldı. Etkinlikte müzik dışında Latin ve Tango dans gösterileri de yapıldı. İlçe yaşayanlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik yaklaşık 4 saat sürdü.

Marmaris Armutalan Kültür Merkezi önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yüksel Bağcı Ritim ve Perküsyon Şov Grubu'nun sahne aldığı etkinlikte, müzik dışında Tango ve Latin dansları gösterisi de yapıldı. Yaklaşık 4 saat süren etkinliğe Marmarisliler yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve eşi Sevgi Acar da katıldı. 20 kişilik orkestra snatseverlere nostalji turu yaptı. Grup, çoğunluğu 70'ler ve 80'lerin hit şarkılarından oluşan repertuarlarıyla ilçe yaşayanlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Ritim eğitmeni Yüksel Bağcı etkinlikle ilgili bilgi verdi. Bağcı, “ Öğrencilerle iki üç ay gibi bir çalışma yapıyoruz. Bunun sonunda öğrenciler öğrendikleri figürleri sergilemek istiyorlar. Bu nedenle yılda iki kez bir araya gelip konserler veriyoruz. Geçen yılki konserimizde de salon doluydu, bu bizi mutlu ediyor.” dedi.