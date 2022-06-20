Marmaris'te, Romanya ile turizm hız kazanacak

Türkiye ile turizm ilişkilerinde yükselen bir ivme yakalayan Romanya ile turizm ilişkileri tanıtımla çalışmalarıyla daha da artacak.

Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle artan alternatif pazar arayışı ihtiyacı tur operatörlerini ve acenteleri farklı mecralarda tanıtım çalışmalarına yönlendiriyor. Marmaris Ticaret Odası (MTO) desteğiyle özel bir tur firması tarafından Romanya'nın tanınmış sosyal medya fenomenleri ile yapılan tanıtım çalışması ile Romanya-Dalaman hattında yükselen bir grafik oluşması hedefleniyor. Tur firması Dalaman Bölge Müdürü Mehmet Perk konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle konuştu; ”Her hafta pazar günü yapılan Bükreş-Dalaman uçuşlarına olan talebi ve uçuş sayısını artırmak için tanıtım çalışmaları çok önemli. Birkaç pazara bağlı kalmamak amacıyla yapılan bu tanıtım çalışmaları turizm tercihlerine çeşitlilik getirecektir. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın hala devam etmesi nedeniyle yaşanan turizm kaybını telafi edebilmek için çalışıyoruz. Marmaris Ticaret Odası'nın desteğiyle Romanya'nın en çok takipçisi olan influencerlarını geçtiğimiz günlerde Marmaris'te ağırladık. Yaklaşık 13 kişiden oluşan ekiple birlikte, Marmaris'in koylarını ve cazibe noktalarını gezerek sosyal medyada tanıtımının yapılmasını sağladık. Yapılan paylaşımlar yüzbinlerce beğeni aldı. İçlerinde bulunan turizm bloggerları da bu tanıtım çalışmasını kendi web sitelerinde yayınlayacaklar. Tüm Romanya pazarını kapsayacak bu çalışma ile önümüzdeki dönemde Romanya-Dalaman tatil hattında yükselen bir ivme yakalamayı hedefliyoruz. Bu çalışmaya destek veren Marmaris Ticaret Odası'na ve Başkan S. Mutlu Ayhan'a da ayrıca teşekkür ediyorum.”