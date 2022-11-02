Marmaris'te sabah sporları başlıyor

Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından kadınlar için sabah sporu başlatılacak. Vatandaşların güne sağlıklı ve zinde başlamaları amacıyla organize edilen sabah sporu haftanın Salı ve Perşembe günleri ücretsiz gerçekleştirilecek. Yüzme Eğitim Merkezi'nde Belediyenin spor eğitmenleri gözetiminde yapılacak etkinlik için 2 kimlik fotokopisi ile Yüzme Eğitim Merkezi'nde yer alan Gençlik Spor Müdürlüğü'ne kayıt yaptırılacak. Kayıtların tamamlanmasının ardından 15 Kasım'dan itibaren sabah sporları başlayacak.