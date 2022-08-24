Marmaris'te safari faciası: 5 ölü, 6 yaralı

Marmaris’te cip ile safariye çıkan turistlerin bindiği cipin devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Marmaris'te cip ile safariye çıkan turistlerin bindiği cipin devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Marmaris'ten sabah saatlerinde ciple safari turuna çıkan Irak uyruklu oldukları ileri sürülen grubun içinde bulunduğu cip Marmaris'e dönüş yolunda kaza yaptı.
Datça-Marmaris Karayolu Armutalan Tepesi Mezargediği mevkiinde devrilen cipte bulunanlardan ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Yol trafiğe kapatıldı.