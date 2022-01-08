İhlas Haber Ajansı

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Marmaris'te sağanak yağış etkili oldu

Muğla’nın Marmaris ilçesi güne sağanak yağış ile uyanırken, bazı mahallelerde su baskınları yaşandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi güne sağanak yağış ile uyanırken, bazı mahallelerde su baskınları yaşandı.



Marmaris'te iki gündür devam eden yağmurlar da kırsal mahallelerde bazı yolların kısa süreli kapanmasına neden olurken, bazı evlerin bahçelerini su bastı. Sabah erken saatlerde bazı vatandaşlar kendi imkanları yola düşen kaya parçalarını temizleyerek trafiğin aksamasını ve olması muhtemel kazalara sebebiyet vermesinin önüne geçmeye çalıştı. Marmaris'te sabaha karşı etkisini arttıran sağanak yağışın oluşturacağı aksaklıklara karşı Belediye, Orman İşletme, İtfaiye ve emniyet birimleri sahada hazır bekliyor.

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