Marmaris'te sağanak yağış nedeniyle yollar kapandı, iş yerlerini su bastı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde son 24 saatte metrekareye 155 kilogram yağmur düştü, bazı ara yollar toprak kaymaları sebebi ile kapandı, ev ve iş yerlerine su bastı.

Dün akşam saatlerinde etkili olan ve ara ara hızını arttıran sağanak yağışlar, toprak kaymalarına sebep olarak kırsal mahalle yollarında kapanmalara neden oldu. İçmeler Mahallesinde iki ev, Bozburun Mahallesinde bir market ve marangoz atölyesi, Hisarönü Mahallesinde 2 evi ve bazı vatandaşların arabalarını su bastığı öğrenildi. Selden zarar görüp kapanan yollar belediye ekipleri tarafından açılıyor. Ev ve iş yerleri zarar gören vatandaşlara muhtarlıklar, belediye ve kaymakamlık gereken yardımları ulaştırmak için seferber oldu. Kırsal mahallelerde jandarma ekipleri, mağdur vatandaşlar için 24 saattir yardım için çalışmalarına devam edilirken, öte yandan, kapanan yolların açılma çalışmaları ise belediye ekipleri tarafından sürdürülüyor. Yağışların, aralıklarla yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.