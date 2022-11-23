Marmaris'te sağanak yağışlar başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinden bu yana ara ara şiddetlenen sağanak yağışlar ilçe merkezinde olumsuz bir durum oluşturmaz iken Turunç Mahallesi yolunda heyelana sebep olarak yolu geçici süreliğine kapattı.

Marmaris ilçe merkezinde de etkili olan yağışlarda ilçe merkezinde herhangi bir olumsuz durum bildirilmezken ilçeye 21 kilometre mesafedeki Turunç Mahallesi yolunda heyelan oluştuğu ve ağaç devrilerek yolun kapandığı bilgisi geldi. Muğla Büyükşehir ve Marmaris Belediyesine bağlı ekipler yol temizleme çalışmaları yaparken İlçe jandarma ekipleri de yol güvenliğini sağlamak için bölgede bulunuyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü ve AFAD tarafından gönderilen uyarı mesajlarına istinaden ilçede iş makinaları belirli bölgelere konuşlandırılarak olabilecek göçük, sel baskını, gibi durumlarda teyakkuz halinde bekliyor. Emniyet güçleri de ilçe sokak ve mahallelerinde devriye atarak oluşabilecek kazalara anında müdahale etmek için gözlem yapıyor. Marmaris ilçe Meteoroloji Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre ilçeye sabah saatlerinden itibaren 16.3 kilogram yağmur düştüğü bilgisi edinildi.

Geçtiğimiz yıl sağanak yağışların etkili olduğu ve birçok ev ve işyerini su basan İçmeler Mahallesinde dere yataklarının dolmadığı gözlemlenirken, Marmaris Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilçe içinde teyakkuz halinde bekliyor.