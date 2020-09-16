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Marmaris'te sağlık kahramanları için konser düzenlenecek

Uluslararası müzik festivallerinde Türkiye’ye önemli dereceler kazandıran, Atatürk’ün Fikriye Hanım’a yazdığı şiiri besteleyip yorumlayarak bir ilke imza atan Serap Yenici, anlamlı bir konserde Marmarislilerle buluşacak.

Uluslararası müzik festivallerinde Türkiye'ye önemli dereceler kazandıran, Atatürk'ün Fikriye Hanım'a yazdığı şiiri besteleyip yorumlayarak bir ilke imza atan Serap Yenici, anlamlı bir konserde Marmarislilerle buluşacak.


Yenici, 21 Eylül Dünya Barış Günü'nde korona virüsle canla başla mücadele eden sağlık kahramanları onuruna düzenlenen etkinlikte sahne alacak. Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek ücretsiz konsere korona virüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda konuk alınacak. Sağlık ve kamu çalışanlarına öncelik verilecek. Konuklar pandemi önlemlerine (maske, mesafe, hijyen ve vücut ısısı kontrolü) dikkat edilerek salona kabul edilecek.

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