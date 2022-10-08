Marmaris'te sağlık turizmini geliştirme eğitim toplantısı yapıldı

Muğla'nın gözde turistik ilçelerinden Marmaris ilçesinde Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Koordinasyon ve Yabancı Uyruklu Hastalar Birimi tarafından Sağlık Turizmi Değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl genelinde kamu hastanelerinin yöneticilerinin katıldığı ve Kamu Hastaneler Birliği görevlilerinin konuşmacı olduğu eğitim toplantısında 'yabancı uyruklu hastalara daha verimli hizmet verme yöntemleri ve sağlık turizminde nasıl bir ilerleme sağlanır?' konuları konuşuldu. Marmaris Siteler Mahallesi'nde yapılan eğitim toplantısına Muğla ili ve ilçelerinden yaklaşık 100 yönetici katıldı. Kamu hastanelerinde sağlık turizmini geliştirmek ve mevcut yabancı uyruklu hastaların tedavilerindeki verimi arttırma konuları konuşulan toplantı 3 saatin ardından sona erdi.