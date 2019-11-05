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Marmaris'te sağnak yağışın neden olduğu yaralar sarılıyor

Ege’nin kıyı kesimlerinde dün gece etkili olan ve Marmaris’te ciddi hasara neden sağnak yağış sonrası yaralar sarılmaya başlandı.

Ege'nin kıyı kesimlerinde dün gece etkili olan ve Marmaris'te ciddi hasara neden sağnak yağış sonrası yaralar sarılmaya başlandı. 15 teknenin hasar gördüğü Marmaris Balıkçı Barınağı'nda iş makineleri kurtarma çalışmaları yapılıyor.


Gece saatlerinde gerçekleşen yağış nedeniyle pek çok denizci yatağından kalkıp teknesinin başına gitmişti. Marmaris Balıkçı Barınağı yağıştan en fazla etkilenen yerlerin başında geldi. Barınakta bağlı pek çok tekne yağıştan olumsuz etkilenirken, 15 teknede hasarın ciddi olduğu belirlendi. Yağışın durması ile birlikte barınağa gelen balıkçılar, kurtarma ve temizlik çalışması başlattı.

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