İhlas Haber Ajansı

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Marmaris'te sahilin keyfini bu defa güvercinler çıkardı

Ülke genelinde havaların soğuması ile birlikte Muğla’da sahiller de boşaldı.

Ülke genelinde havaların soğuması ile birlikte Muğla'da sahiller de boşaldı. Turizmin gözde kentlerinden Muğla'nın Marmaris ilçesinde boşalan sahilin keyfini, kumsala inen güvercinler çıkardı. Yazın insandan adım atacak yer bulunmayan sahilde yüzlerce güvercin, denize nazır yayılmanın adeta keyfini yaşadı.


Bu yıl hava sıcaklıklarının Kasım ayının başına kadar devam etmesi nedeniyle her gün sahile inip denize giren vatandaşlar, havaların soğuması ile birlikte deniz ve sahil keyfine ara verdi. Marmaris sahillerinde yaklaşık 9 ay aradan sonra sakinleşen kumsala inen yüzlerce güvercin, gün boyu sahilde kumsalın adeta keyfini çıkardı. Güvercinler renkli görüntüler oluşturdu.

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