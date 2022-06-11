Marmaris'te sanat festivali Emin Çapa ile başladı

Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, ekonomi yazarı Emin Çapa'nın söyleşisi ile başladı. Armutalan Kültür Merkezi'nde çok sayıda Marmarislinin izlediği söyleşiye Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı. Burada bir selamla konuşması yapan Oktay, festivalin Marmaris'in yıllardır beklediği enerjiyi, motivasyonu ve umudu sağlayacağını söyledi.

'Yeni bir çağ başlıyor' ismini verdiği söyleşide bilim, ekonomi ve geleceğe dair fikirlerini anlatan gazeteci Emin Çapa, yaklaşık 2 saat süren bir konuşma yaptı. Bilim, eğitim ve teknolojiye dair gelişmiş ülkelerin yaptıkları çalışmalardan örnekler sunan Çapa, “Türkiye de isterse bu klasmanda yer alabilir” ifadesini kullandı. Türkiye'nin bilimden uzaklaştığını söyleyen Çapa, “Hepimiz istersek, buna göre hareket edersek biz de başarırız” diye konuştu.

Söyleşi sonrasında soruları da yanıtlayan Çapa, izleyicilerle de bol bol fotoğraf çektirdi.