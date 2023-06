Marmaris'te sanat sokağa taştı

Sevgi yolunun birçok noktasında canlı performanslar düzenlendi.

Bu yıl “Marmaris'i Sanatla Yeşertiyoruz” sloganıyla yola çıkan 2. Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde, Marmaris'in en işlek noktalarından biri olan Sevgi Yolu'nda birçok sokak konseri düzenlendi. Gecede La Fortuna, Tango Orkestra, Nothing To Do, Ad Libitum, Arp-Çello Duo, Datcazz, Coda Gençlik Korosu ve Quadro sahne aldı. Sevgi Yolu'nun girişinden, Kervansaray'a kadar pek çok noktada sahne alan farklı gruplar, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar ezgilere eşlik ederken, bazılarıyla bu anları cep telefonlarına kaydetti.