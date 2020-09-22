Marmaris'te şarkılar korona kahramanları için söylendi

Serap Yenici, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanları için sahne aldı. Geceye katılan Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Cafer Şahin, yaşananları “öldüren, yıldıran, tüketen zorlu bir süreç” olarak tanımladı.

‘Sonsuz Teşekkür ve Şükran etkinliği' adı altında 1 Eylül'den bu yana bir dizi etkinlik düzenleyen Kalimerhaba Derneği, final konseri ile etkinliklerini tamamladı. Uluslararası müzik festivallerinde Türkiye'ye dereceler kazandıran sanatçı Serap Yenici şarkılarını, salgınla mücadele sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları için söyledi. Marmaris Belediyesi'nin işbirliği ve desteğiyle düzenlenen etkinliğe Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk de katıldı.

Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Cafer Şahin yaptığı konuşmada son dönemde yaşananları, “öldüren, yıldıran, tüketen zorlu bir süreç” olarak tanımladı ve aşılması için herkesin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini vurguladı. Gecede ayrıca hayatını kaybeden sağlık çalışanları için bir dakikalık saygı duruşunda da bulunuldu. Dernek Başkanı Umur Özlüer'in, Muğla Tabip Odası, Marmaris Kaymakamlığı ve Marmaris Belediyesi'ne plaket sunumunun ardından sahne alan Serap Yenici şarkılarını sağlık emekçileri için söyledi.