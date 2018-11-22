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Marmaris'te şehit öğretmenler için fidan dikildi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri kapsamında Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle fidan dikimi gerçekleştirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri kapsamında Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle fidan dikimi gerçekleştirildi.


Marmaris'te Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Şehit Öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz anısına oluşturulan hatıra ormanında fidan dikimi yapılarak, şehit öğretmenler anıldı.


Marmaris Hisarönü Mahallesi, Değirmenyanı mevkiinde 2017 yılında şehit olan öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz anısına oluşturulan hatıra ormanında yapılan fidan dikim etkinliğine, Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, ilçede çeşitli okullarda görevli 24 öğretmen ve Orman İşletme Müdür vekili Osman Zengin katıldı.

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