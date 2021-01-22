Marmaris'te sigara içilmeyen alanlara yenileri eklendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy Başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Marmaris'te sigara yasağı uygulanacak alanları belirlemiş, yasağa uymayanlara da 900 TL para cezası kesilmesini kararlaştırılmıştı. Hıfzıssıhha Meclisi'nin 22 Kasım toplantısında konu bir kez daha masaya yatırıldı. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu belirlenen başka alanların da 'Sigara yasağı' kapsamına alınmasına karar verildi.

Özellikle sigara içen vatandaşların maskelerini indirerek içmeleri, Covid-19 salgınının yaygınlaşması açısından riskli bulunduğu için sigara içilmesi yasak alanlar yeniden belirlendi.