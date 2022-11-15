Marmaris'te şiirle resim sergide buluştu

Marmaris Kadın Ressamlar ve Yazarlar Derneği'nin (MARYAD) hazırladığı Şiirin Renkleri isimli karma sergisi Armutalan Kültür Merkezi'nde açıldı.

Serginin açılışına Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı. Açılış kurdelesini çocuklarla birlikte kesen Başkan Oktay sergilenen tüm eserleri tek tek inceleyerek, eser sahibiyle sohbet etti. Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk'ün de katıldığı açılışa vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

MARYAD tarafından açılan sergide resim, seramik, ahşap el sanatları eserler sergilendi. Büyüklerin yanı sıra çocuk ressamların yaptığı çalışmaların da yer aldığı serginin açılışının ardından bir de şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Sergiyle ilgili bilgi veren MARYAD Başkanı Oya Dirikcan, “12 ressam, MARYAD Resim Atölyesi'nin 13 küçük ressamı ve 9 şairle sergiyi açtık. Neden şiirin renkleri derseniz; biz dernek olarak şiir geceleri düzenliyoruz. Şiiri çok seviyoruz ve şiir sevgisinin yaygınlaşmasını istiyoruz. Bunun için resimlerimize şiirlerimiz renk verdi dedik ve bu sergide resimle şiiri buluşturduk” dedi.