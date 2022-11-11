Marmaris'te şok denetim: 2 saatte 200 bin lira ceza kesildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, çevre ilçelerden gelen trafik polisleri ile ilçenin farklı noktalarında şok denetimler yaptı. Dron ve EDS kameraları destekli olarak yapılan uygulamalarda, 2 saatte yüzlerce araç denetleyen ekipler 200 bin liraya yakın cezai işlem uyguladı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, Muğla Trafik Şube Müdürlüğü, Marmaris ve Gökova Bölge Trafik ekiplerinin de katılımları ile saat 15.00 ile 17.00 saatleri arasında Atatürk Meydanı, Atatürk Caddesi, Adliye Kavşağı, Gençlik meydanı olmak üzere 4 farklı noktada dron ve sivil trafik personeli ile birlikte yaya önceliği, yaya güvenliğine dikkat çekmek, emniyet kemeri, kask ve direksiyon başında cep telefonu kullanılmaması konularında farkındalık oluşturma amacıyla şok trafik uygulamaları yapıldı.

Yaya geçidinde yayaya yol vermediği dron ile tespit edilen ve trafik ekipleri tarafından durdurularak ceza kesilen araç sürücüsü Olcay Uzunoğlu, "Köşeden çıktım, karşıya geçiyorum. Mecburi sola döneceğim orada da bir yaya varmış. Ben asla yayalara yol vermeyen bir insan değilim. Kedi de olsa, köpek de olsa, insan da olsa yol veriyorum. Fakat yola çıkmışım yaya geçidinde bile olmayan bir yaya için yol vermemekten ceza yedim" diye konuştu. Uzunoğlu basın mensuplarının 'itiraz edecek misiniz?' sorusuna ise, "Nasıl itiraz edeyim adliye orda. Yok kamera görüntüleri, yok dron görüntüleri beklerken zaman geçer" şeklinde cevap verdi.

Polis ekipleri ile tartıştılar

Atatürk Meydanında yapılan uygulamalarda ise yaya geçidinden geçmediği için ceza kesilen bir aile, polise karşı gelerek olay çıkarmak istedi. Polisler ile bir süre tartışan kişiler, yine polis ekipleri tarafından sakinleştirilerek bölgeden gönderildi.

Saat 15.00'dan 17.00'a kadar yapılan ve 50 polisin katıldığı uygulamalarda yüzlerce araç durdurularak kontrol edildi. Yapılan uygulamalarda; yaya geçitlerinde yayalara ilk geçiş hakkı vermeyen 78 araç sürücüsü, yaya geçidini kullanmadan yoldan karşıya geçmek isteyen 13 yaya, 18 cep seyir halinde cep telefonu kullanan, 169 kask takmayan motor kullanıcısı, 13 belgesiz araç kullanan, 5 belgesi eksik araç, 3 trafik işaretlerine uymayan araç sürücüsü, 7 hatalı şerit değiştiren sürücü ve 9 dur ihtarına uymayan sürücüye toplamda 197 bin 980 lira para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik tescil ve Denetleme Amirliği yetkilileri bu uygulamaların her hafta farklı gün ve saatlerde ilçenin farklı noktalarında devam edeceğini, amaçlarının ceza kesmek değil vatandaşların kendi ve karşısındakinin can güvenliğinin bilincinde olmasını, olabilecek kazaların ve bunların getireceği zararların önüne geçebilmek olduğunu belirtti.