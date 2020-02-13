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Marmaris'te Şubat ayında deniz keyfi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, 1 haftadır etkili olan olumsuz hava koşullarının yerini güneşe bırakmasıyla birlikte taticiler soluğu denizde aldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 1 haftadır etkili olan olumsuz hava koşullarının yerini güneşe bırakmasıyla birlikte taticiler soluğu denizde aldı.


Marmaris'te 1 haftadır süren soğuk ve ardından yağmur yağması vatandaşları evlerine kapatmıştı. Günlerdir yağan yağmurun ardından Marmaris halkı kendini sahile ve güzel havanın tadını çıkarmaya attı. Güzel hava ve güneşi fırsat bilen turizmci Tanya Hanım denizde yüzme keyfi yaptı.


Soğuk havaların hakim olduğu ülkemizde denize girenlerin olması sokakta yürüyen vatandaşları da şaşırttı. 45 yaşındaki Ukrayna vatandaşı turist, "Burası soğuk değil, deniz çok güzel, Marmaris çok güzel. Hastalıktan korkmuyorum; insanlar denize girsin, hasta olmasın" diyerek her gün denize girmeye çalıştığını belirtti.

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