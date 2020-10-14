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Marmaris'te “Süper Kahramanlar” kamera karşısına geçti

Sokaklarda süpürgesiyle görmeye alışık olduğumuz temizlik emekçileri, bu kez Kovid-19 salgınına karşı yürütülen farkındalık kampanyası kapsamında kamera karşısına geçti.

Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen kampanyayla “süper kahramanlar” olarak tabir edilen sağlık ve temizlik emekçilerinin emeklerinin arkasında duralım mesajı verildi.


Marmaris Belediyesi, Kovid-19 salgınına karşı ikinci bir kampanyaya imza attı. Billboardlarda yerini alan farkındalık kampanyası kapsamında belediyede görevli temizlik emekçilerinin yanı sıra doktor, hemşire, ambulans şoförü gibi sağlık sektörü çalışanları da kamera karşısına geçti. Kampanyayla vatandaşlara “Pandemiye karşı bizler için her riski göze alan emekçilere vereceğimiz en büyük destek; maske, sosyal mesafe, hijyen önlemlerine hem kendimiz, hem kentimiz için özenle uymaktır” mesajı verildi.


“Herşey elimizde”


Öte yandan “Her şey elimizde” sloganıyla el yıkamanın, sosyal mesafenin ve maske kullanımının önemine de dikkat çekildi. Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak 3 dilde hazırlanan kampanya görsellerinde, “Hem kentimizi, hem kendimizi korumak elimizde” ifadeleri kullanıldı.

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