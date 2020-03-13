Marmaris'te tefeci operasyonunda 1 tutuklama

Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te fahiş fiyata faizle para vererek tefecilik yaptığı belirlenen iki kişiden birisi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından parasal yönde sıkıntıya düşen vatandaşları fahiş faiz ile nakit para veren şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı. KOM Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan sivil ekip şüpheliler ile irtibata geçerek paraya ihtiyaçları bulunduğunu belirtti.

Adli makamlardan alınan karar doğrultusunda seri numaraları önceden alınmış para alışverişinin olmasıyla birlikte şüphelilere suçüstü yapıldı. Seri numarası alınmış paralar ve 6 adet senet (toplam 194 bin TL) ile yakalanan S.A ve E.V. isimli iki şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifade ve sorgu işlemlerinin ardından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. tutuklanırken E.V. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şüphelilerin vatandaşların maddi ihtiyaçlarını istismar ederek, fahiş miktarda faizle borç vermek suretiyle, tehdit ve diğer zorlama yöntemlerini kullanarak tefecilik yaptıkları belirlendi.