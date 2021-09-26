Marmaris'te trafik denetimleri arttırıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde trafik denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Pandemi dönemi normalleşme sürecinden bu yana gözde tatil merkezlerinde yaşanan trafik yoğunluğu sebebi ile kurallara uymayanlara cezalar yağıyor.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil Şube ekipleri bugün saat 16.00-17.00 saatleri arasında Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı üzerinde radar ile şehir içi hız uygulaması yaptı. Radar denetimleri haricinde motorlular için kask ve arabalar için emniyet kemeri uygulaması da yapan ekipler 1 saat içinde içlerinde atv, ticari taksi, dolmuş, kamyonet ve özel araçlar olan12 araca 10 bin Lira ceza kestiler.

Yetkililerden edinilen bilgiye Marmaris Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği şehir içinde gerek sabit gerek seyir halinde denetimlerin 7/24 devam edeceği, özellikle geceleri eğlence mekanları çıkışlarında kontrollerin sıklaştırılacağı belirtildi. Hız, gürültü ve kazaları önleme amacıyla denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği belirtildi.