İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marmaris'te trafik ekipleri kural tanımayanları denetliyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri haftanın her günü şok denetimler yaparken, kasksız ve ehliyetsiz motor sürücülerine ceza kesiliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri haftanın her günü şok denetimler yaparken, kasksız ve ehliyetsiz motor sürücülerine ceza kesiliyor.


Marmaris'te, gündüz yapılan uygulamalarda motosiklet sürücülerine kask, ehliyet, ruhsat ve maske denetimi yapılırken, ticari araçlara emniyet kemeri, belgeler ve maske denetimi de yapıldı. Son 1 hafta da en çok ceza kask takmayanlara kesildi. Yapılan şok denetimlerde kontrol edilen motor sürücülerinden kask takmayanlara 132 TL para cezası ve 15 ceza puanı kesilirken, 3 kez aynı cezayı alan sürücüler 2 ay trafikten men ediliyor.


Aranan şahıslar da şok denetimlere yakalandı


İlçe merkezinde çeşitli noktalarda yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranılan şahıslar da asayiş ekiplerine teslim edildi. Üzerinde haciz kararı olan motosikletler ise otoparka çekildi. Marmaris ilçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin haftanın her günü çeşitli saatlerde şok denetimlere devam edeceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.