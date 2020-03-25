Marmaris'te trafik kazası: 1 ölü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında ağır yaralı olarak kurtarılan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Marmaris Ulusal Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Melih N. idaresindeki 48 N 4407 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir halinde iken sinyal vererek 63 Sokağa döneceği sırada sağ tarafından süratli geldiği öne sürülen Resul Belevi (37) kullandığı 48 ABJ 171 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, önce karşı kaldırıma ardından bir bankanın ATM cihazına çarptı. Çevredeki vatandaşlar polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Sağlık ekipleri ağır yaralı motosiklet sürücüsüne yaptıkları ilk müdahale ardından ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirdi.

Kaskı olmadığı öne sürülen Resul Belevi çarpmanın etkisiyle kafasına aldığı darbe ile beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde yolcu taşıma midibüsünde şoför olarak çalışan Resul Belevi'nin ölümü ailesi ve çevresinde derin üzüntü yaşattı.