Marmaris'te trafik kazası: 1 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza Armutalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü G.Ş. Yunus Nadi Caddesi üzerindeki kavşakta ışıkları yanar vaziyette seyir halinde olan ambulansa ön tarafından çarptı. Olayı hemen 112 ihbar hattına duyuran ambulans ekibi yaralıya da önce kendileri müdahale ederek başka bir ambulans ile hastaneye sevkini sağladı. Ambulansın içindeki hasta içinde ayrı bir ambulans gelip hastaneye götürdü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken ambulansla çarpışan motosikletli G.Ş. isimli genç kadının bacağında kırık olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.