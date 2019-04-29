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Marmaris'te 'Turizm Güvenlik Tedbiri Semineri' düzenlendi

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği tarafından, ilçede faaliyet gösteren işletmecilere yönelik “Turizm Güvenlik Tedbiri Semineri” düzenlendi.


Marmaris Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele(TEM) Büro Amirliği'nce “Turizm Güvenlik Tedbiri Semineri” düzenlendi. Etkinlik Siteler Mahallesi'nde bulunan bir otelde gerçekleşti. Seminere ilçede faaliyet gösteren turizm işletmeleri temsilcileri, zabıta memurları, güvenlik personelleri ve polis memurları katıldı. Muğla İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Duymuş ve Marmaris Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya seminere konuşmacı olarak katıldı. Konuşmacılar, turizmde faaliyet gösteren işletmecilere, terör örgütleri, terör ile ilgili güvenlik güçlerine nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda bilgi verdi.

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