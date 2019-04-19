Marmaris'te Turizm Haftası kutlamaları

Marmaris'te Turizm Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Marmaris Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Turizm Haftası Kutlama Programı” etkinliği düzenlendi. İçmeler Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe Kaymakam Celalettin Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve diğer protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinliğin açılış konuşmasını Okul Müdürü Bahattin Yaşin yaptı. Turizmde kalitenin artırılması için çalıştıklarını belirten Yaşin, “Bizim amacımız ve niyetimiz turizmin kalitesini artırmaya yöneliktir. 2019 turizm sezonunun Türkiye'mize, Marmaris'imize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. Konuşmaların ardında halk oyunları gösterisi yapıldı. Turizm konulu şiir, kompozisyon alanlarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Daha sonra ise 2019 Turizm Sezonu Pastası kesildi.