Marmaris'te turizm hareketliliği başladı

Dünya'nın ve Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinin başında gelen Muğla'nın Marmaris ilçesinde genel seçim sürecinde yavaşlayan rezervasyonlar, Haziran ayı itibari ile tekrar yükselişe geçti.

Havaların ısınmasıyla birlikte turizm beldelerinde de sezon hareketliliği başlarken, doğası, denizi, eğlence aktiviteleri ve güvenli turizm belgeli otelleri ile popüler tatil yerleri arasında yer alan Marmaris'te de rezervasyonlar Haziran ayı itibariyle yükselişe geçti. Sezonun çok daha hareketli devam edeceğini umut ettiklerini belirten turizmciler ise sezona hazır olduklarını belirttiler.

İlçede 12 ay boyunca turizm faaliyetlerini sürdüren beş yıldızlı bir otelin yöneticilerinden Ümit Kızıl "15 Mart itibari ile sezonu açmıştık, biz normalde sürekli açık olan bir tesisiz. 2023 seçim sürecinde bir belirsizlik yaşanmıştı ancak doluluk oranlarımız şimdi yüzde 60-70'leri bulduk. Artık bundan sonraki dönemde full olmasını bekliyoruz." diyerek Marmaris'in sadece otelleri ve gece hayatı eğlenceleri ile değil, doğası, yemek kültürü ve koylarda açılan tesisleri ile de görülmesi gerekken bir kent olduğuna dikkat çekti.

"Deprem, turizm sezonunu geciktirdi"

Marmaris'te butik otel işleten Ayşe Nurdan Aras, deprem nedeniyle bu yıl turizm sezonunun geciktiğini belirterek "Depremden sonra depremzedeleri ağırladık. 1 Nisan itibariyle turizm kapsamında misafirlerimizi beklemeye başladık. Lakin depremzedelerin burada olması ve seçimler dolayısıyla turizm sezonu gecikmeli olarak başladı. Buna rağmen küçük işletmeler olarak da sezon hazırlıklarımızı tamamladık" diye konuştu.

Bazı olumsuzluklara rağmen Marmaris'te turizm sezonunun erken başladığını ve 17 Mart itibariyle İngiltere'den Dalaman'a turistleri taşıyan uçak inerek turistlerin otellere giriş yaptığını belirten Marmaris Ticaret Odası Başkanı Süleyman Mutlu Ayhan "Nisan ayı sonu itibariyle Marmaris ilçe tarihindeki en yüksek doluluk oranlarını yakaladık. Mayıs ayındaki seçimlerden dolayı beklediğimiz düşüşü yaşadık. Ancak rezervasyonlarda Haziran ayından itibaren yükseliş trendine girdik" dedi.

"Sadece Dalaman'a Kasım ayına kadar 2 milyon turist inişi bekliyoruz"

Marmaris turizmi açısından tarihteki en yüksek koltuk arzlarından birisinin gerçekleştiğini belirten Marmaris Ticaret Odası Başkanı Ayhan, "Bu yıl itibarıyla yaklaşık 2 milyon yolcu, Kasım ayına kadar Dalaman Havalimanı'na iniş yapmış olacak. Bizim de çalışmalarımız yine bu yönde ilerliyor. Belediyemiz, Odamız, Dalaman Havalimanı ve İngiltere'nin en büyük tur operatörlerinden ve havayollarından olan bir firmayla yaklaşık 1 milyon TL bütçeli bir reklam kampanyası başlattık." diyerek Marmaris'te 2023 turizm sezonu için rekor beklediklerini söyledi.

"Kültür ve tarih turizmi de önemli"

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki tarihi antik kent kazılarına da desteklerinin sürdüğünü belirten Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan "Biz Marmaris'te son yıllarda özellikle kültür turizmi konusunda çalışmalar yapıyoruz .Bu yıl Amos Antik Kenti kazıları 5. yılına girecek ve Temmuz ayı itibariyle tekrar kazı çalışmaları başlamış olacak. Yine aynı şekilde Pohenix Antik Kenti kazı çalışmaları da Temmuz ayı başından itibaren başlamış olacak" diyerek Marmaris'in 2023 turizm sezonundan umutlu olduğunu söyledi.