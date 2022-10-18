Marmaris'te turizm sezonu devam ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde plajlar ve otellerde doluluk devam ediyor, turizm sezonun Kasım ayına kadar süreceği öngörülüyor.

Dünya'nın ve Türkiye'nin en gözde turizm kentlerinden olan Marmaris'te yazdan kalan günler sayesinde plajlarda çoğunluğu İngilizlerden oluşan yoğunluk devam ediyor. Hava sıcaklığının 32 derecelere kadar çıktığı Marmaris'te turistler havanın, güneşin ve denizin keyfini sürüyor.

Londra'dan gelen Alexrandra Qutea ‘' Marmaris'i çok sevdim yarın İngiltere'ye döneceğim ama aklım burada kalacak çünkü orada yağmur ve soğuk var'' şeklinde konuştu.

Kaldığı otelin plajında güneşlenen 70 yaşındaki Julian Peer "Bu sene tatile çıkmayı planlamıyordum ancak lotoda üç rakam bildim ve 800 pound kazandım. Daha önce Alanya'ya gelmiştim hemen bir tur acentesine gittim, Marmaris'i gördüm ve kazandığım paranın üzerine biraz daha ekleyerek buraya gelmeyi tercih ettim. 2 hafta buradayım gerçekten daha önce gelmediğime çok üzüldüm burası çok güzel bir yermiş" dedi.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı S.Mutlu Ayhan 2022 sezonu ile ilgili "Geçtiğimiz iki yıl oldukça zorlu geçti. İlçemizin lokomotif sektörü turizmde pandeminin etkisiyle birlikte de değişen seyahat alışkanlıklarıyla bir de ciddi bir kayıp yaşamıştık. Yaklaşık yüzde 80'e varan anlamda negatif olarak etkilenmiştir. Rakamlara baktığımızda 2020 yılında Dalaman Havalimanı'na inen turist sayısı 430 bin iken 2021 yılında 480 bin olarak gerçekleşmişti. Ancak bu yıl itibariyle Eylül ayı sonu itibariyle yaklaşık 1 milyon 370 bin yolcu Dalaman Havalimanı'na iniş yaptı. Diğer taraftan da Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle o pazarlarda kayıp yaşadık. Toplam beklentimiz Dalaman Havalimanı'na 560 bin civarında idi. Ancak sanıyorum 130 -140 bin bandında bir rakamla bu yıl sonunu bitirmiş olacağız" diyerek sezonun devam edeceğini belirtti.

Başkan Ayhan "İlçemize de baktığımızda Temmuz ayı başından itibaren ciddi bir doluluk oranına ulaştık. Köylerimizde bu yıl geçtiğimiz yıllara nazaran biraz düşüş gerçekleşti. Ancak Marmaris merkez ve özellikle İçmeler bölgesinde yüzde 100'e varan dostluklara ulaştık. Üç ay süresince, charter uçuşları Kasım ayı ortasına kadar devam edecek. An itibariyle de çoğu otelimizde sahil bandında özellikle 15 -20 Ekim'e kadar yine ciddi bir doluluk oranı olacak. Tabii tüm dünyanın değişen şartları sebebiyle de özellikle artan enerji maliyetleri nedeniyle önümüzdeki günlerde ve Rusya'nın açıklamış olduğu kısmi seferberlik nedeniyle bu hareketlilik biraz sürebilir ‘' dedi.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan sezonun bitmeyeceğini belirterek‘' Kış ayları boyunca da İngiltere'den haftada 5 kez olmak üzere direk uçuşlar Dalaman'a devam edecek'' müjdesini verdi.