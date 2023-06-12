Marmaris'te ‘Turizmde çocuk koruma' semineri düzenlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde İngiltere Büyükelçiliği himayesinde GETOB (Güney Ege Turistik Otelciler Birliği) organizasyonu ve Marmaris Ticaret Odası (MTO) işbirliği ile ‘sürdürülebilir turizm'' projeleri dahilinde

‘Turizmde çocuk koruma ve çocuk istismarı ile mücadele semineri" düzenlendi.

GETOB ve İngiltere büyükelçiliği iş birliğinde sürdürülebilir turizm programı içerisinde yer alan ‘turizmde çocuk koruma ve çocuk istismarı ile mücadele' konulu seminer düzenlendi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim görevlisi Profesör Doktor Yasemin Balcı seminere konuşmacı olarak katılarak, İngiltere konsolosluğu iş birliğinde hazırladıkları istatistikleri Marmaris'te çalışan turizm personeli ile paylaştı. Marmaris'te tatile gelen turistlerin çocuklarına karşı nasıl davranılmalı, ebeveynlerinin başına bir şey geldiğinde o çocuklara nasıl davranış sergilenmeli ve güvenli bir şekilde evlerine ulaştırılmalı konularının konuşulduğu toplantıda ilçedeki sektör çalışanları ve yöneticileri katılım sağladı.

Marmaris Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Özgür Derviş gerçekleşen seminer ile ilgili "Muğla Üniversitesi profesörü aynı zamanda adli tıp uzmanı bize bilgilerini aktardı. Türk toplumunun kendine has bazı davranış alışkanlıkları var. Bunlar kendi içeriğimizde çok kabul gören davranış alışkanlıkları fakat, yabancı aileler tarafından her zaman bu böyle karşılanmıyor. Bunun üzerine bizim almamız gereken önlemler veya değiştirmemiz gereken alışkanlıklarımız üstüne konuştuk'' dedi.

Güney Ege Turistik Otelciler Birliği Müdürü Cahit Sarıbey ‘' Bilindiği gibi yüzde 80, yüzde 90 oranında bölge olarak yabancı turistleri misafir etmekteyiz. Bunların başında da İngiltere olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinden gelen turistler oluyor. Takdir edersiniz ki çocukları ile gelen turistlerin bölgemizde tatil yaparken farklı kültürden geliyor olmaları farklı alışkanlıklara sahip olmaları bizim bölge yaşayanımız ve çalışanımızla bazı kültürel farklılıklar nedeniyle yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilmektedir. Şöyle ki anne baba kardeş sevgisi ile turist çocuğa ilgi gösteren veya sevmeye çalışan personelimizin bu davranışı zaman zaman yanlış anlaşılmalara neden olabilmektedir'' diye konuştu.

Sarıbey ‘' Bunun yanı sıra çocuğunu otelde Mini bırakıp dışarıya eğlenmeye çıkan turistlerin farklı nedenlerle başlarına bir şey geldikleri takdirde çocukların kimin tarafından korumaya altına alınacak . Çocuklara tesislerde veya işletmelerde alkol verilmesi noktasında bir takım sıkıntılar yaşanmaktadır. İşte bunun önüne geçilmesi ve personelimizi doğru bilgilendirmesi amacıyla GETOB olarak Ticaret Odası ve İngiltere Büyükelçiliği kanalıyla bir toplantı düzenlemiş olduk" diyerek seminerin verimli geçtiğini bu tip eğitim ve seminerlerin belirli aralıklar ile yapılmaya devam edeceğini belirtti.

İngiltere Büyükelçiliği himayelerinde gerçekleşen seminerler sezonun başladığı turistik ilçelerde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim görevlisi Profesör Doktor Yasemin Balcı anlatımları ile devam edecek.