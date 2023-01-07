Marmaris'te ‘turizmde vasıflı personel yetiştirme kursları' başlıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay önderliğinde toplanan Turizm Üst Kurulu, ilçe turizmi ve turizmde çalışacak vasıflı personel kursları ile ilgili bir toplantı düzenledi. Turizm profesyonellerinin de katıldığı toplantıda yurt içi ve yurt dışı tanıtım fuarlarının yanı sıra sektörde çalışacak personel için istihdam garantili kurs konusu ön planda konuşuldu.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Güney Ege Turistik Otelciler Birliği Başkanı Mustafa Deliveli, TGA Yönetim Kurulu üyesi Murat Tugay, TURSAB Bölge temsil kurulu üyeleri, Deniz Ticaret odası üyeleri, YDA Dalaman Havalimanı Operasyon ve İş Geliştirme Direktörü Ahmet Orçun Songur, Marmaris Belediyesi Turizm Üst Kurulu Başkanı Ali Kırlı ile turizm profesyonelleri ilçe turizmi ve turizmde çalışacak vasıflı personel kursları ile ilgili bir toplantı düzenledi.Toplantıda Marmaris'in tanıtım atakları, turizm de istihdam garantili vasıflı personel kursları ve turizm sezonu süre olarak nasıl daha uzatılabilir? konuları tartışıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Seçim döneminde 'en büyük projeniz nedir?' diye sorduklarında Marmaris'te huzurla birlikte hareket edebilme kabiliyetini yukarı çekme yönünde çalışacağımızı hep dile getirmiştik. Bugün de ortaya çıkan tabloya da baktığımızda bu anlamda çok ciddi yol aldığımızı söyleyebilirim. Bugün Ticaret Odamız, Deniz Ticaret Odamız ve GETOB, TURSAB, diğer sivil toplum örgütlerimiz yapılan çalışmaları hep birlikte el birliğiyle yapıyoruz ve ciddi anlamda güzel bir sinerji de yakalanmış durumda. Seçimlerden sonra belediye meclisimizde ilk etapta kültür sanat ve turizm koleksiyonumuzu tesis ettik. Akabinde bu komisyonumuzun çalışmalarıyla da birlikte Ali Kırlı'nın başkanlığında Turizm Üst Kurulu adı altında bir masayı hayata geçirdik. Tüm yurt içi ve yurt dışı turizmle alakalı unsurlar burada uzmanlarla birlikte, sektörün profesyonel üst düzey yöneticileriyle birlikte hep buralarda bu masada tartışılıp, değerlendirilip onlara göre, ona göre kararlar üretip uygulamaya geçiriyoruz. Ben kendi adıma çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Hakikaten tüm paydaşlarımız Dalaman Havalimanı YDA'da dahil olmak üzere tüm paydaşlarımız özverili şekilde kentimiz adına çok olumlu çalışmalara imza atılıyor ve bunun meyvesini 2022 yaz sezonunda da gördük. Şöyle ki bugüne kadar herhalde sayısal anlamda en çok misafir ağırladığımız yıl oldu. Tabi bu noktaya gelmesinde de bu ekibin, bu heyetin çalışmaları etkili oldu.Biz aslında bu 2022 yaz sezonunu 2020'de beklerken malum pandemi den kaynaklı sebeplerden dolayı 2022 yılında bu rakamlara ulaştık ve 2023'te de bu zamana kadarki herhalde en yüksek rakamlarımıza ulaşacağız" dedi.

Turizm'de istihdam garantili kurslar başlıyor

Marmaris Belediye Başkanı Oktay turizm üst kurulu ile birlikte katıldığı toplantıda vasıflı turizm personeli yetiştirmek ve yetiştirilen kursiyerlere iş garantisi verilen kurs ile ilgili de, "Malum pandemiden itibaren özellikle turizm ve konaklama sektöründe ara eleman yönünde çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldık. Biz de en azından bu ihtiyaca cevap verebilmek yönünde bu yıl toplamda 40 kişilik bir eğitim programı hazırladık. 16 Ocak'ta başlayacak 31 Mart'a kadar günde 6 saat ders programları ile kat hizmetleri ve servis yönünde eğitimler yapılacak. Marmaris dışından gelerek konaklaması burada olmayan kişiler içinde hiçbir şekilde ücret talep etmeden konaklamaları ve iaşeleri anlaşmalı otellerimiz tarafından karşılanacak. Bu programdan mezun olan sertifika almaya hak kazanan mezunlarımız da minimum 7 ay olmak üzere istihdam garantisini de sahip olacak. Dediğimiz gibi hem bir meslek edindirme, sektöre yeni insanlar kazandırma hem de konaklama sektöründe yaşanan personel sorununu bir nebze olsun çözmek için bir uğraş içine girdik" diyerek kurslara katılmak içi herhangi bir şart aranmadığını çalışmak isteyen her yaştan insanın bu kurslardan yararlanabileceğini belirtti.

Toplantıda söz alan Marmaris Ticaret Odası Başkanı S.Mutlu Ayhan, "Turizm sektörü için çok büyük önem teşkil eden bu kurs bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Bu süreç bittikten sonra farklı alanlarda da kurslarımızı açmaya başlayacağız" dedi.

Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Mustafa Deliveli ise, "Personel eksikliği en büyük sorun. Yabancı ülkelerde de bu büyük sorun. Bizim bölgemizde böyle bir adım atılması, en önemlisi nitelikli personel bulma konusundaki sorunumuzu çözecek olması açısından çok değerli. Ben inanıyorum ki bu proje kısa sürede Türkiye'ye örnek olacak şekilde büyüyecek ve sektörümüzün şu an en büyük sorunu olan nitelikli personel sorununa çözüm olacak'' şeklinde konuştu.

‘'2023 turizm sezonu Mart ayında başlıyor''

Turizm üst kurulu ile yapılan toplantıda Marmaris Belediye Başkanı Oktay turizm sektörüne vasıflı personel yetiştirme konularının ardından yeni sezon ile ilgili, "2021 ve 2022 yıllarında yapılan gerek İstanbul EMITT gerekse de İzmir turizm fuarlarında hakikaten Marmaris ciddi şekilde gözle görülür şekilde öne çıkmaya başladı. Şimdi önümüzdeki hafta itibariyle Hollanda akabinde Finlandiya, Danimarka, Stuttgart sonrasında Şubat ayı içerisinde Balkanlar, Sırbistan, Bulgaristan, Danimarka, Henning, Polonya fuarları var. Tüm bunlar da Marmaris olarak tek vücut şekilde çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Sezonumuzu uzatmış durumdayız. Baktığınızda özellikle ana pazarımız İngiltere'den Mart ayının ortası itibariyle uçuşlarımız başlıyor bu çok kıymetli. Kasım ortasına kadar aynı şekilde bu uçaklar devam ediyor. Yapılacak çalışmalarda Kasım sonuna sürdürebilir miyiz diye de çalışmalarımız devam etmekte" ifadelerini kullanarak fuarlarda Marmaris'in tanıtım stantlarının yine göz dolduracağını bildirdi.