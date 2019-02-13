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Marmaris'te ücretsiz karbonmonoksit ölçümü yapıldı

Marmaris’te, Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinlikleri kapsamında karbonmonoksit ölçümü yapıldı.

Marmaris'te, Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinlikleri kapsamında karbonmonoksit ölçümü yapıldı.


Marmaris'te Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinlikleri kapsamında ücretsiz karbonmonoksit ölçümü yapıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından bir alışveriş merkezinde gerçekleşen etkinliğe ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik hakkında bilgi veren Dr. Mehmet Töreyenler, “Sigara içen vatandaşlarımızın akciğer kapasitelerini ölçüp akciğerleriyle ilgili bilgi veriyoruz. Ve sigarayı bırakma polikliniğimize yönlendiriyoruz. Aynı zamanda Vatandaşlarımıza pasif içiciliğin zararları, sigaranın sağlığa ve ekonomiye zararları hakkında bilgi veriyoruz. Mekanlarımızı gezmeye, alışveriş merkezlerinde ve caddelerimizde karbonmonoksit ölçümü yapıp vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Her ay bunu üç dört kez yapacağız.” dedi.


Korbonmonoksit ölçümü yapan Salih Kocahasan ise, “Bakanlığın çalışmasını olumlu buluyorum. İnsanlar sigarayı bırakmak istiyorlar ama nasıl bırakabileceklerini bilemiyorlar. Sigarayı bırakmak için Cuma günü doktora gideceğim. Sigarayı bırakmayı düşünüyorum.” dedi.

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