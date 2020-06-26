İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marmaris'te uyuşturucu operasyonuna 5 gözaltı

Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Dünya uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı ile mücadele’ gününde Marmaris’te düzenlediği uyuşturucu operasyonunda değişik uyuşturucu madde ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı.

Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Dünya uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı ile mücadele' gününde Marmaris'te düzenlediği uyuşturucu operasyonunda değişik uyuşturucu madde ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı.


Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Marmaris'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda E.S., S.P., S.Ö., E.E. ve A.D isimli 5 şüpheli gözaltına alındı.


Marmaris'te 5 şüphelinin işyeri ve ikametleri olmak üzere 11 adreste eş zamanlı düzenlenen operasyonda 197.84 gram kokain,2 bin 050 adet Ecstasy, 303.38 gram esrar -83.95 gram Metamfetamin, 32.03 gram Skunk, ruhsatsız tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheliler ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.