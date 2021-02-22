İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marmaris'te uyuşturucu tacirleri adliyeye sevk edildi

Muğla’nın Marmaris ilçesi Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği 4 ay süren çalışmalar kapsamında, 7 ayrı adrese yapılan operasyon ile yakalanan uyuşturucu satıcıları adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği 4 ay süren çalışmalar kapsamında, 7 ayrı adrese yapılan operasyon ile yakalanan uyuşturucu satıcıları adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri 4 ay süren çalışmalar sonucunda kapmasında Cuma günü eş zamanlı operasyonda İçmeler, Armutalan, Beldibi, Kapalıçarşı, Tepe Mahallelerinde olmak üzere 7 farklı adrese düzenlenen baskında S.K, M.K, U.E, M.A, R.B,A.Ö isimli şahıslar yakalandı. 1 adet otomatik av tüfeği, 0.33 gram esrar, 7.08 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı , 1 adet kurusıkı tabanca ve fişekleri,1.24 gram tütünle karışık esrar , 2 adet hassas terazi ele geçirilen operasyonun şüphelileri Marmaris Adliyesi'ne sevk edildi. Operasyonda yakalanan ve hakim karşısına çıkarılan S.A adlı zanlının daha önceden cezaevi firarisi olduğu ve cezaevine gönderildiği, bugün hakim karşısına çıkarılan 5 kişinin ise adliyede işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.