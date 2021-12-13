Marmaris'te vatandaşlar belediye ekiplerine teşekkür etti

Marmaris Belediyesi ekiplerinin temizlik ve fen işleri çalışmalarını yürüttüğü İçmeler'de selin etkileri siliniyor. Başkan Mehmet Oktay yeni haftanın mesaisine sel bölgesinde başlarken vatandaşlar 4 Aralık gecesinden beri büyük bir gayretle çalışan belediye ekiplerine teşekkür etti.

Marmaris'te 4 Aralık cumartesi gecesi yaşanan sel felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Belediye ekipleri bir yandan evlerdeki temizlik çalışmasına devam ederken öte yandan altyapı, üstyapı, yol, kanal ve dere temizliği işlemlerini de aralıksız sürdürüyor.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da haftanın ilk gününde mesaisine yine vatandaşları ziyaret ederek başladı. Selin en çok etkili olduğu İçmeler'de vatandaşlarla görüşen ve bölgede yürütülen çalışmaları inceleyen Başkan Oktay, “Aradan geçen 9 günde hem ekiplerimiz, hem diğer kurumların ekipleri hem de vatandaşlarımız büyük bir gayretle çalışmaları sürdürüyor. Evler büyük oranda temizlendi. Öte yandan bozulan yolların, alt ve üstyapının tamiri devam ediyor” diye konuştu. Bir yandan da kıyafet, iç çamaşırı, bebek bezi, bebek maması, temizlik malzemeleri, battaniye gibi ihtiyaç malzemelerinin sel mağduru ailelere ulaştırıldığını söyleyen Başkan Oktay, “El birliğiyle bu zorluğu da atlatacağız” açıklamasını yaptı.

Vatandaşlar da belediye personelinin ilk andan itibaren yanlarında olduğunu belirterek, “Allah hepsinden razı olsun. Yağmur çamur dinlemeden, yorulmak nedir bilmeden çalışıyorlar. Hepsine helal olsun, teşekkürlerimizi sunuyoruz” dediler. Başkan Oktay da tüm belediye personelinin Marmaris için yürekten çalıştığını söyledi.