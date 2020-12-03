İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marmaris'te vatandaşlar güzel havanın keyfini sürüyor

Ülkemizin birçok bölgesinde kış mevsimi kendini hissettirirken, Muğla’nın Marmaris ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor.

Ülkemizin birçok bölgesinde kış mevsimi kendini hissettirirken, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Aralık ayının ilk haftasında güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte vatandaşlar güzel havaların keyfini sürüyor.


Geçtiğimiz hafta aralıklarla süren yağmurun ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte hava sıcaklığı Marmaris'te 23 dereceyi gösterdi. Korona virüsle mücadele kapsamında mekanların kapalı olması ise vatandaşların deniz kenarlarına akın etmesine sebep oldu. Kimi vatandaş sıcak havada yürüyüş yapmayı tercih ederken, özellikle Marina tarafında bazı vatandaşlar ise ellerine yiyecek ve içeceklerini alarak yerlerde oturup sohbet etti.


Özellikle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından önce güzel havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, sahilde, marinada ve çarşıda bol bol gezdi. Sosyal mesafenin pek korunmadığı gözlenirken polis ve zabıta ekipleri megafon ile uyarılarda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.