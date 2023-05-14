Marmaris'te vatandaşlar oy vermek için okullara akın etti

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Muğla'nın Marmaris ilçesinde de Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için vatandaşlar, oy kullanmak için sandıklarına gitti.

Yetmişdörtbin seçmen sayısına sahip Marmaris ilçesinde anneler çocuklarıyla, yaşlılar baston ve tekerlekli sandalyeleriyle oy vermeye geldi. Seçmenlerin oy verdikleri okullarda asansör olmayınca vatandaşlar tekerlekli sandalyeli yaşlı ve engellileri el birliği ile taşıyarak sandıklarına taşıdı. Oy vermeye gelen vatandaşlardan Kazım Akgün ‘' istikrardan yanayız Cumhurbaşkanımızın devam etmesini istiyoruz, oyumuzu da ona göre kullandık yoğun bir katılım var, ülkemize ,milletimize hayırlısı olsun inşallah ‘' dedi.

İlk defa oy kullanan 21 yaşındaki Fulya Aybat ‘' Hayatımda ilk defa oy kullandım çok heyecanlıyım, ülkemiz için bizler için en güzeli en hayırlısı olsun ‘' dedi.