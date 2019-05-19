Marmaris'te yabancı turistler “Fener Alayı'nı” fotoğraflamak için yarıştılar

Marmaris'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında “Fener Alayı” yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe damga vuran olan ise yürüyüşü fotoğraflamak için adeta birbirleriyle yarışan yabancı turistler oldu. Turistlerin yürüyüşe ilgisi renkli görüntüler oluşturdu.

Marmaris'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında “Fener Alayı” yürüyüşü yapıldı. Ketenci Kavşağı'nda başlayan yürüyüş, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda son buldu. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, motosikletli ekiplerde gösteri yaptı. Yürüyüşte dev Türk Bayrağı açıldı. “Fener Alayı” yürüyüşüne damga vuran olay ise, ilçede tatil yapan yabancı turistlerin yürüyüşün fotoğrafını çekmek için birbirleriyle adeta yarışması oldu. Bazı turistler video çekimi yaparken, bazı turistler de fotoğraf çekmeyi tercih etti. Özçekim yapan turistlerin yanında, alkışla yürüyüşe tempo tutan turistler de oldu. Turistlerin fotoğraf çekme yarışı renkli görüntüler oluşturdu.