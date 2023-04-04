İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Marmaris'te yağış kazaya neden oldu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı.



Edinilen bilgiye göre, Marmaris, Datça karayolu Armutalan Mahallesi Seyirtepe mevkiinde öğle saatinde bir kaza meydana geldi. Yağıştan kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi. Maddi hasarlı tek taraflı kazada araç çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı. Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.