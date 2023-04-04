Marmaris'te yağış kazaya neden oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris, Datça karayolu Armutalan Mahallesi Seyirtepe mevkiinde öğle saatinde bir kaza meydana geldi. Yağıştan kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi. Maddi hasarlı tek taraflı kazada araç çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı. Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.