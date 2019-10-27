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Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme helikopteri ile havalanan basın mensupları, Taşhan, Bördübet ve Zeytinköy’deki yangından zarar gören ve yeniden yeşillendirilen alanları havadan görüntüleme imkanı buldu.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopteri ile havalanan basın mensupları, Taşhan, Bördübet ve Zeytinköy'deki yangından zarar gören ve yeniden yeşillendirilen alanları havadan görüntüleme imkanı buldu.


Çıkan yangınlara anında ve etkili müdahalede kullanılan ‘'Mi ‘'modeli helikopterler ile Marmaris'in ve Datça'dan gelen yerel ve ulusal basın temsilcileri, havadan yanan ve yeniden yeşillendirilen alanları görüntüledi.


Muğla'nın Marmaris ilçesi Beldibi Mahallesi'nde bulunan Orman müdürlüğüne ait helikopter pistinden kalkış yapan ekipte, Datça Orman şefi Saner Demirtaş, Marmaris Hisarönü Orman işletme Şefi Samet Deryal ve Marmaris Orman muhafaza memuru ve helikopter kontrol görevlisi İlhami Oğuz' da basın mensuplarına uçuş esnasında detayları anlattı.


Datça Orman işletme Şefi Saner Demirtaş uçuştan önce gösterilecek alanlar hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 1 saat süren uçuş esnasında 3 Eylül 2019 da yanan Taşhan Mevkii,2018 yılında çıkan Bördübet yangını ve 2017 yılında yanan Zeytinköy yangın alanları kuşbakışı görüntülendi.

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