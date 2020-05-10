İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marmaris'te yanan araç kullanılmaz hale geldi

Muğla’nın Marmaris ilçesi Osmaniye-Bayır karayolu üzerinde elektrik aksamında çıkan arıza sebebi ile yanan araç küle döndü.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Osmaniye-Bayır karayolu üzerinde elektrik aksamında çıkan arıza sebebi ile yanan araç küle döndü.


Edinilen bilgiye göre Şahin A.' seyir halindeki aracından duman çıkması üzerine aracını durdurarak ekiplere haber verdi. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arozözler kısa sürede olay yerine gelerek yanan aracı söndürerek, yangının ormana sıçramasını engelledi. Yapılan soğutma çalışmasının ardından jandarma ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı. Tamamen yanan otomobil özel çekici yardımıyla otoparka çekildi. Karayolu temizlendikten sonra trafiğe açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.