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Marmaris'te yangın: 1 ölü

Marmaris’te bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Marmaris'te bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.


Marmaris Kemeraltı Mahallesi'nde bir evde saat 09:00 sıralarında yangın çıktı. Durumu fark eden komşular durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangına kısa sürede söndüren ekipler evde yalnız yaşadığı belirlenen 85 yaşındaki Hikmet Bolbolcular'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Talihsiz adamın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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