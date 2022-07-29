İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Marmaris'te yangın yıl dönümünde yine orman yangını

Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi’nde yerleşim birimlerine yakın bölgede orman yangını başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın bölgede orman yangını başladı.


İçmeler-Turunç yolu üzerinde başlayan orman yangını yerleşim birimlerine çok yakın bölgede bulunuyor. Yangının çıkışından hemen sonra bölgeye hava ve kara araçları sevk edildi. İlk etapta 7 helikopter ve 5 uçak yangına havadan müdahale ediyor.


Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle büyüyen orman yangını yakınında bulunan bir otele sıçradığı ve cep telefonu ile o anları kaydeden vatandaşın ‘Otelimiz yanıyor' diyerek ağladığı görüldü.


Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanında belediye ekipleri ve itfaiye ekipleri de yönlendirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.